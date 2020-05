Um cinema drive-in em tempos de pandemia numa pista de aeroporto na Lituânia

O aeroporto da cidade de Vilnius, na Lituânia, é agora um cinema "drive-in", onde os amantes de cinema podem assistir a filmes dentro do próprio carro e respeitando as distâncias de segurança.

Com quase todos voos cancelados devido à pandemia de Covid-19, decidiram transformar a zona de estacionamento da pista do aeroporto numa sala de cinema ao ar livre e com acesso a carros.

"A implementação deste projeto foi um grande desafio para nós, tivemos de transformar a pista do aeroporto, que geralmente é uma área restrita, num espaço aberto para receber os amantes de cinema", disse Dainius Čiuplys, chefe do Aeroporto Internacional de Vilnius, à Euronews.

Mindaugas Kulbis

Foram cerca de 150 carros que se deslocaram até ao aeroporto de Vilnius para assistir ao primeiro filme a ser transmitido, no dia 29 de abril. Escolheram para a estreia deste cinema drive-in "Parasite", vencedor do Óscar para o Melhor Filme.

Mindaugas Kulbis

Mantendo a mística do aeroporto e o tema das viagens os filmes que vão ser exibidos todas as semanas serão de continentes diferentes.

"Ficamos orgulhosos de poder contribuir com um projeto desta natureza e, ao mesmo tempo, aproveitar a oportunidade para demonstrar como os aeroportos podem combinar perfeitamente as atividades de aviação com eventos e projetos de vários formatos", acrescenta Dainius Čiuplys.

Também Portugal terá sessões de cinema drive-in

A Comic Con Portugal vai organizar sessões de cinema "drive-in" em vários locais. A iniciativa surge no contexto da pandemia de Covid-19 e pretende possibilitar o convívio social em segurança.

"Drive in Comic Con Portugal Sessions" será um conjunto de sessões de cinema ao ar livre, onde os espectadores poderão assistir do próprio carro a antestreias ou a filmes icónicos.

"Para assistir ao filme, o conceito é simples. Os participantes estacionam, sintonizam a frequência indicada e assistem a um filme ao ar livre num ecrã gigante, tudo isto no conforto do seu carro, de forma a se conseguir proporcionar e recriar uma experiência inesquecível de cinema", explica a organização.

A primeira sessão será no dia 1 de junho, para assinalar o Dia Mundial da Criança, com a antestreia exclusiva do filme "O Meu Espião". As sessões vão decorrer em locais diferentes ainda a anunciar pela organização.

ESPECIAL CORONAVÍRUS