Clubes já conhecem exigências para o regresso ao futebol

O plano sanitário da Direção-Geral de Saúde para o retomar da Primeira Liga ainda não foi comunicado, mas os clubes já conhecem algumas das exigências para o regresso do futebol.

A DGS quer quatro balneários disponíveis para cada jogo - dois para cada equipa de modo a evitar aglomerados de jogadores no mesmo balneário. Os clubes serão ainda aconselhados a utilizar dois autocarros por cada equipa para não concentrar jogadores e staff no mesmo veículo de acesso aos estádios.

Em estudo está também a utilização de equipamentos diferentes da primeira para a segunda parte, o mesmo pode acontecer com as bolas, em que as das primeira-parte não serão utilizadas nos segundos 45 minutos.

