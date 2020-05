Espanha regista 276 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas

O Ministério de Saúde espanhol anunciou este sábado a existência de 25.100 mortes e 216.582 casos de Covid-19 no país.

O número de vítimas mortais subiu, de ontem para hoje, de 24.824 para 25.100, mais 276, enquanto o número de infetados aumentou 1.147 para 216.582.

Há mais 2.572 pessoas curadas, que elevam o total para 117.248.

Espanhóis com mais de 14 anos já podem sair à rua

Os espanhóis com mais de 14 anos de idade podem, a partir deste sábado, sair à rua com horários definidos. Estão autorizados a passear e fazer exercício físico fora de casa entre as 06h00 e as 10h00 e as 20h00 e as 23h00.

JUAN MEDINA

Só o podem fazer durante uma hora e até um quilómetro de distância, acompanhados de uma pessoa que viva na mesma casa. A medida foi anunciada na quinta-feira pelo Governo espanhol depois de sete semanas de confinamento social.

Além desta, foram estabelecidas duas outras faixas horárias para a saída de idosos e pessoas dependentes. Os horários permitidos são das 10h00 às 12h00 e das 19h00 às 20h00.

Espanha prevê queda de 9,2% no PIB e subida do desemprego para 19% em 2020

Espanha prevê que o produto interno bruto (PIB) registe uma quebra de 9,2% em 2020 e que a taxa de desemprego suba para 19%, em consequência do novo coronavírus. O Governo estimou em 138.923 milhões de euros o impacto das medidas adotadas para combater a covid-19 e detalhou o custo de algumas das principais iniciativas, inclusive 17.894 milhões para os pedidos de regulação de emprego temporário.