Espanhóis com mais de 14 anos já podem sair à rua

Os espanhóis com mais de 14 anos de idade podem, a partir deste sábado, sair à rua com horários definidos.

Estão autorizados a passear e fazer exercício físico fora de casa entre as 06h00 e as 10h00 e as 20h00 e as 23h00.

Só o podem fazer durante uma hora e até um quilómetro de distância, acompanhados de uma pessoa que viva na mesma casa.

A medida foi anunciada na quinta-feira pelo Governo espanhol depois de sete semanas de confinamento social.

Além desta, foram estabelecidas duas outras faixas horárias para a saída de idosos e pessoas dependentes. Os horários permitidos são das 10h00 às 12h00 e das 19h00 às 20h00.

A saída para as crianças até aos 14 anos foi autorizada há mais de uma semana, mas só se podem realizar das 12h00 às 19h00.

Os municípios com menos de cinco mil habitantes não estão sujeitos a estas limitações, podendo realizar as atividades permitidas em qualquer altura do dia.