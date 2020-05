FC Porto retoma treinos no relvado após dois meses de pausa

O plantel do FC Porto vai retomar os treinos no relvado a partir de segunda-feira, após quase dois meses de interregno, devido à pandemia de covid-19, informou este sábado o líder da I Liga portuguesa de futebol.

"Perante a possibilidade de a I Liga ser retomada no último fim de semana de maio, o FC Porto regressa ao trabalho de relvado a partir da próxima segunda-feira, no Olival", refere a 'newsletter' diária do clube portuense.