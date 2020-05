PSP avisa que “não vai haver alívio” nas operações de fiscalização

Até ao final de domingo estão proibidas as deslocações para fora do concelho de residência, estando apenas autorizadas aquelas que digam respeito a motivos de saúde ou trabalho.

Num dos acessos à Ponte 25 de Abril, a PSP está a fiscalizar os condutores desde as 10h30, tendo sido mandadas regressar ao domicílio sete pessoas.

A subcomissária Cátia Brás explica que os cidadãos devem restringir ao máximo as deslocações e que as operações de fiscalização vão continuar mesmo depois do fim do estado de emergência, que termina este sábado.