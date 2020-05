Rússia registou nas últimas 24 horas quase 10.000 novos casos de Covid-19

A Rússia anunciou este sábado ter registado quase 10.000 novos casos do novo coronavírus nas últimas 24 horas, um recorde de contágios num único dia no país.

Com mais 9.623 casos, o número de doentes com covid-19 é agora 124.054, de acordo com os dados das autoridades.

Nas últimas 24 horas morreram 57 pessoas, fazendo subir o número total de vítimas mortais da covid-19 para os 1.222, taxa de mortalidade oficial que continua baixa em comparação com países como Itália, Espanha ou Estados Unidos.

O presidente da câmara de Moscovo indicou hoje, por seu turno, que testes revelaram que 2% dos habitantes da capital russa -- mais de 250.000 pessoas -- foram infetados com o novo coronavírus.

"Segundo testes de triagem realizados em variados grupos da população, o número real de pessoas infetadas é de cerca de 2% da população total da cidade", escreveu Serguei Sobianine no seu blogue.

Os números oficiais indicam que Moscovo conta com 62.658 casos da doença, constituindo de longe o principal foco da epidemia na Rússia.

Sobianine declarou que Moscovo aumentou significativamente nas últimas semanas a sua capacidade para testar os habitantes, adiantando que a cidade tinha conseguido "conter a disseminação da epidemia" graças ao reforço das regras de confinamento e de outras medidas.

Repetiu, no entanto, que Moscovo ainda não passou o pico da epidemia.

"A ameaça continua a progredir", disse o autarca.



O ministro russo da Saúde declarou na sexta-feira que o número de crianças infetadas estava a aumentar. Duas crianças morreram na Rússia devido ao novo coronavírus e o estado de 11 outras é considerado preocupante, adiantou.

