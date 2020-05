Termina hoje o estado de emergência em Portugal

Ao fim de 45 dias, o país passa do estado de emergência - que chega este sábado ao fim - para o estado de calamidade.

O Governo tem insistido que as medidas de confinamento e distanciamento social deverão continuar para que a evolução do surto do novo coronavírus em Portugal seja o mais favorável possível.

As forças de segurança vão estar na rua até às 23h59 de amanhã, uma vez que decorrem, por todo o país, ações de fiscalização e sensibilização por causa deste fim de semana prolongado.

Até segunda-feira estão proibidas todas as deslocações entre concelhos, salvo se forem devidamente justificadas.