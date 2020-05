Alemanha volta a registar menos de 100 mortos por Covid-19 em 24 horas

A Alemanha, o sexto país com mais casos de covid-19 no mundo, voltou a registar nas últimas 24 horas menos de uma centena de mortes (74), totalizando 6.649, com 162.496 casos registados, segundo dados oficiais.

De acordo com o Instituto Robert Koch (RKI), o número de casos subiu 793 nas últimas horas.

Segundo a mesma fonte, há 130.600 pessoas que superaram a doença, mais 1.600 nas últimas 24 horas.

A Baviera, o estado mais afetado pela doença, concentra mais de um quarto dos casos diagnosticados, 42.792, e 1.910 vítimas mortais.

A Alemanha já começou a reabrir alguns espaços públicos, mas sob medidas rigorosas de segurança e respeitando o distanciamento social. A reabertura de escolas, creches, restaurantes e o retomar do campeonato alemão de futebol serão decididos na próxima semana.