China regista dois casos de infeção nas últimas 24 horas

A China registou dois casos de infeção pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, um de contágio local e outro proveniente do exterior, informou este domingo a Comissão de Saúde do país.

O caso importado, proveniente do exterior, foi diagnosticado em Xangai, enquanto o novo caso a nível local foi registado na província de Shanxi, no norte do país.

Não há registo de mais vítimas mortais até às 23:59 de sábado na China, segundo as autoridades chinesas.

O número de infetados ativos no país fixou-se em 531, depois de 28 pessoas terem tido alta, nas últimas 24 horas.

Desde o início da epidemia, a China registou, no total, 82.877 infetados e 4.633 mortos devido a Covid-19.

Até ao momento, 77.713 pessoas tiveram alta.