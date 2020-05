Controlo nas saídas dos concelhos mantém-se até ao final do dia

Continua a ser proibido, até ao final deste domingo, sair do concelho de residência. As autoridades mantêm-se nas estradas a fiscalizar os condutores e a fazer cumprir as regras.

Só esta manhã, num dos acessos à Ponte 25 de Abril, foram mandados para trás 11 condutores que tentavam fazer a travessia.