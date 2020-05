Governo iraniano anuncia reabertura parcial das mesquitas

O Irão anunciou a reabertura das mesquitas, que estavam fechadas desde março devido à pandemia do novo coronavírus, em 30% dos municípios do país a partir de segunda-feira.

"Hoje decidimos reabrir as mesquitas em 132 municípios [...] com baixo risco [da doença covid-19] a partir de amanhã e recomeçar a oração de sexta-feira respeitando os protocolos sanitários", disse o Presidente do país.