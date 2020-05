Maioria dos infetados com o novo coronavírus é assintomática

Um estudo do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, que analisou mais de 11 mil testes, concluiu que quatro em cada cinco doentes não apresentem sintomas da covid-19.

Já no sábado, na habitual conferência de imprensa, a ministra da Saúde tinha confirmado que 73% dos novos casos positivos testados na semana passada não tinham qualquer sintoma, e mais de 20% das infeções provocadas pela doença eram assintomáticas.

O jornal Público revela que apenas 2.500 pessoas tiveram sintomas.

Outro dado é que mais de 8 mil não confirmam ter tido contacto com alguém infetado, apesar de darem positivo nos testes.

Para o presidente do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, isto mostra que o número de infetados está muito acima dos casos confirmados, porque os dados oficiais baseiam-se sobretudo nas pessoas com sintomas e nos contactos diretos e indiretos que fazem o teste.

Mesmo tendo em conta os falsos positivos, os testes generalizados a comunidades assintomáticas, como aos funcionários dos lares e a partir de agora nas escolas, deve comprovar que a doença está mais disseminada na população.