Metros de Lisboa e do Porto vão ter máquinas de venda de máscaras

Vai haver mais de uma centena de máquinas de venda de máscaras no metro de Lisboa e do Porto e polícias a fiscalizar as principais estações de transportes públicos a partir desta segunda-feira, quando o país começa o desconfinamento.

O ministro do Ambiente não tem dúvidas de que as regras serão respeitadas. A dúvida é apenas no volume de passageiros, para que seja garantido o distanciamento entre pessoas.

João Pedro Matos Fernandes que visitou este domingo o metro do Porto e diz que há várias regras a ter em conta na utilização e higienização dos transportes públicos a partir de agora.