Ministra da Saúde admite peregrinação a Fátima com regras sanitárias

Com base nas recomendações da Direção-Geral da Saúde, o santuário de Fátima anunciou que o 13 de Maio iria celebrar-se sem peregrinos.

Entretanto, em entrevista à SIC, a ministra da Saúde surpreendeu os crentes e a Igreja ao dizer que, afinal, pode haver celebração com peregrinos no santuário.

As declarações geraram mal-estar na Igreja, particularmente no santuário de Fátima. Como a SIC avançou este sábado, estava previsto que este domingo o reitor do santuário falasse sobre o 13 Maio.

Depois da entrevista de Marta Temido ao Jornal da Noite, a comunicação do reitor foi suspensa, remetendo para mais tarde uma tomada de posição do santuário de Fátima.