Taxa de ocupação de 49% nas camas de cuidados intensivos polivalentes

A ministra da Saúde disse este domingo, em conferência de imprensa, que Portugal tem uma resposta de cerca de 600 camas de cuidados intensivos polivalentes de adultos e que atualmente estão 295 ocupadas, numa taxa de ocupação de 49%.

"Para aquilo que consideramos a resposta normal, a resposta regra, para cuidados intensivos de adultos, o que temos neste momento em termos de unidades de cuidados intensivos de adultos polivante é uma resposta que ronda as 600 camas. (...) Essas respostas têm neste momento uma taxa de ocupação de 49%", disse Marta Temido hoje em conferência de imprensa sobre a evolução da doença covid-19.

Segundo a governante, há assim metade da capacidade instalada que não está a ser utilizada, a qual não contabiliza ventiladores que já chegaram a Portugal e que ainda não estão instalados, acrescentou.

Portugal regista hoje 1.043 mortos relacionadas com a covid-19, mais 20 do que no que sábado, e 25.282 infetados (mais 92), segundo o boletim epidemiológico divulgado hoje pela Direção Geral da Saúde (DGS).

Segundo a mesma informação, estão internados 856 doentes, dos quais 144 em cuidados intensivos.Ainda na mesma conferência de imprensa, a ministra da Saúde pediu "prudência" na leitura dos números de hoje sobre a evolução da pandemia covid-19 em Portugal, os quais apontam para um acréscimo de 92 novos casos, uma subida bastante inferior às registadas em dias anteriores.