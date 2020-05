Como usar a máscara e o que não se deve fazer?

O médico neurocirurgião em entrevista à SIC Notícias explica como fazer um bom uso das máscaras.

Para o dia a dia, Miguel Moura Guedes sugere as máscaras comunitárias, que são as máscaras descartáveis e também as reutilizáveis, que têm uma bolsa onde é possível colocar um filtro, como mostra Miguel Moura Guedes durante a entrevista, que pode ser, por exemplo um papel de rolo de cozinha.

Recomenda também que as pessoas tenham várias máscaras, diz até que se deve olhar para as máscaras como se olha para certas peças de roupa, como a interior, porque terão de ser trocadas com regularidade.

A duração de utilização de uma máscara, no entender de Miguel Moura Guedes, deverá ser entre quatro a seis horas. O que implica que sejam trocadas entre duas a três vezes por dia. E cada vez que a máscara é retirada devem seguir-se uma série de procedimentos que o neurocirurgião explica, desde o higienizar as mãos até onde se deve guardar a máscara, no caso das reutilizáveis.

Quanto à posição de colocação, o médico é claro. Deve tapar a boca, o nariz e o queixo.

"A máscara protege aqueles que nos rodeiam, se todos utilizarem reduz-se de forma significaticava o contágio", constata Miguel Moura Guedes.

Objetivos da máscara é proteger as outras pessoas das gotículas. E lembrar quem a usa de que não deve tocar na cara. Miguel Moura Guedes fala dos erros mais comuns na utilização das máscaras.

"Ou temos a máscara bem colocada ou retiramo-la simplesmente", esclarece o médico.



Em relação à lavagem da máscara deverá ser a 60 graus durante 30 minutos.

ESPECIAL CORONAVÍRUS