Covid-19: Itália regista 195 mortes e 1.221 novos casos 

Em Itália, o número de mortes diária por causa da covid-19 aumentou ligeiramente esta segunda-feira. Nas últimas 24 horas, morreram 195 pessoas, mais 20 do que no balanço do dia anterior.

Desde o fim de fevereiro, já morreram 29.079 pessoas no país devido ao novo coronavírus. Itália é o segundo país com mais vítimas mortais, depois dos Estados Unidos da América.

No balanço desta segunda-feira, as autoridades de saúde deram conta de 1.221 novos casos, numa diminuição quando comparado com domingo (1.389). Ao todo, 211.938 pessoas já foram infetadas, das quais 82.879 foram declaradas recuperadas.

Há 1.479 pessoas nos cuidados intensivos e 99.980 estão atualmente infetadas.

Itália começa a reabrir lentamente e com muita cautela