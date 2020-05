Covid-19, um olhar de Portugal

Entre o final de 2019 e início de 2020, a Covid-19 atravessou a Terra, deixando um rasto de morte que inundou o mundo.

Começou na China e, em fevereiro, chegou a Portugal.

As informações eram muitas e provinham de todo o tipo de fontes, em todo o tipo de formatos. Houve momentos de alarmismo, de desinformação e de instabilidade e acabámos por ser apanhados numa nuvem que nos toldou a perceção do verdadeiro e do falso, do certo e do errado.

Mas a informação não se deixou vencer, e fez questão de chegar mais esclarecida e explicada por parte dos intervenientes nos diferentes canais de informação.

O país uniu-se, fruto de um jornalismo exemplar, com um cunho português que nos trouxe calor.

Seguimos o exemplo e demos o exemplo e, depois de dois estados de emergência, milhares de portugueses infetados e centenas de mortos, o país começa aos poucos - com várias restrições - a voltar à normalidade.

Um normal que hoje ganha diferentes contornos, que nos faz pensar e reinventar... Um novo normal, onde criamos as condições necessárias para que, mesmo longe, estejamos perto e consigamos apoiar todos, um bocadinho.

Neste minidocumentário de oito minutos, João Amado (WAY), o impulsionador do projeto, contou com os planos de drone de Marta Dias Coelho, com o argumento de Alexandre Cardoso, Ana Oliveira, Inês Montellano e Marta. Neste testemunho gravado e editado por João (WAY) mostra-se como Portugal viu e viveu este momento inesquecível para a humanidade.

Este vídeo não é só um olhar para Portugal, mas sim um olhar de Portugal para todo o mundo, deixando uma homenagem a todos os países que lutaram a nosso lado contra este inimigo tão voraz.

O vídeo também se encontra disponível nas plataformas Instagram e Youtube do autor.