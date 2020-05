Empresários de bares e discotecas garantem que só com apoios conseguem retomar atividade

Os empresários de bares e discotecas garantem que só com apoios do Estado vão conseguir retomar a atividade e dizem que muitas empresas do setor estão em risco de falência, ameaçando milhares de postos de trabalho.

Para já,o Governo ainda não avança com uma data para reabertura destes espaços de diversão noturna.

ESPECIAL CORONAVÍRUS