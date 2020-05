FC Porto, Benfica e Sporting juntos para ajudar quem mais precisa

Vários jogadores de clubes da 1ª Liga e estrangeiros juntaram-se à iniciativa "OneGoalOnly" e ofereceram camisolas autografadas para serem leiloadas, com o objetivo de ajudar entidades nacionais e internacionais que estão a prestar apoio social durante a pandemia do novo coronavírus.

Bruno Fernandes e Diogo Dalot (Manchester United), Gedson Fernandes (Tottenham), João Cancelo (Manchester City), Pedro Neto (Wolverhampton), Felipe (Atlético de Madrid), Otávio, Alex Telles, Fábio Silva e Soares (FC Porto) e Tomás Tavares (Benfica) são alguns dos atletas que já se comprometeram a colaborar com a iniciativa criada pelo jovem Filipe Macedo Alves.

"Nesta fase que atravessamos, achei que devia usar a minha proximidade com os jogadores para fazer algo que ajudasse, dentro do que consigo, no combate à pandemia. Comecei por falar com dois os três que se mostraram bastante interessados em ajudar. Conforme a iniciativa for crescendo, vou tentar leiloar camisolas de outros futebolistas conhecidos do grande público", disse à SIC.

Na esperança de que ainda mais futebolistas se unam a esta causa, a "OneGoalOnly" pretende leiloar duas camisolas por semana, sendo que cada jogador elege a instituição ou entidade para a qual reverterá a totalidade do valor angariado. Uma iniciativa que pode continuar a ajudar quem mais precisa, mesmo quando a pandemia terminar.

"O meu objetivo é que possamos continuar com os leilões de camisolas quando tudo isto passar. Com certeza com menos frequência, mas há sempre quem precise de um apoio suplementar. Para os jogadores é "só" uma camisola, mas para muitas pessoas o dinheiro pode significar muito", referiu Filipe Macedo Alves à SIC.

A primeira camisola leiloada foi a do médio brasileiro Otávio. A camisola do jogador do Futebol Clube do Porto chegou aos 300 euros, mas houve quem já a superasse este valor. A camisola de Felipe, antigo jogador do Futebol Clube teve, para jaá, a licitação maior, ao atingir os 370 euros. Os leilões são realizados na página do Instagram da "@onegoalonly.help" e o vencedor é anunciado nas "stories". O valor inicial é de 150 euros, a licitação mínima é de 10 euros.