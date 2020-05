O Governo faz um balanço positivo da utilização dos transportes públicos esta segunda-feira de manhã em todo o país.

O ministro do Ambiente sublinhou que a maioria das pessoas cumpriu as novas regras, mas o ministro das Infraestrutruras admitiu que vai ser difícil controlar a lotação dos comboios nas linhas com mais passageiros.

ESPECIAL CORONAVÍRUS