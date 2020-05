Japão prolonga estado de emergência até 31 de maio

O estado de emergência em vigor desde 07 de abril no Japão devido à pandemia de covid-19 vai ser prolongado em todo o país até 31 de maio, anunciou esta terça-feira o primeiro-ministro.

"Vou prolongar até 31 de maio o estado de emergência declarado a 07 de abril. Todas as prefeituras do país estão abrangidas", disse Shinzo Abe sobre as medidas de combate à pandemia, que estava previsto que terminassem na quarta-feira.