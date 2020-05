Em Portugal há também casos de instituições livres de Covid-19 e a SIC visitou uma delas.

O Governo proibiu as visitas a 8 de março. Uma semana depois, a instituição foi obrigada a encerrar todas as valências, à exceção do lar.

O MADI é uma entidade que cuida de pessoas com deficiência, uma população mais frágil e que muitas vezes não se sabe proteger.

