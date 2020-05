Ministra explica medidas de segurança nas Lojas do Cidadão

O Governo prevê abrir as Lojas do Cidadão a 1 de junho. Esta segunda-feira, em entrevista na SIC Notícias, a ministra da Administração Pública garantiu que as medidas de segurança estão a ser reforçadas em todas as lojas e pediu a quem tem documentos caducados para começar a fazer a marcação para o atendimento.

Alexandra Leitão adiantou que os espaços estarão preparados com proteções de acrílico e terão alguém que fará a gestão e acompanhamento dos cidadãos para que a abertura decorra sem problemas.