Ministro das Infraestruturas diz que ainda não há grandes enchentes nos comboios

O ministro das Infraestruturas visitou na manhã desta segunda-feira a Central de Segurança das Infraestruturas de Portugal, em Santa Apolónia.

Pedro Nuno Santos garante que neste primeiro dia útil da situação de calamidade ainda não há grandes enchentes nos comboios, mas sim uma boa lotação que permite cumprir o distanciamento.

O ministro diz ainda que há quem não cumpra com as normas, mas que a esmagadora maioria está a usar máscaras. Alerta ainda que as forças de segurança estão no terreno para fiscalizar o cumprimento das regras.

No final, Pedro Nuno Santos volta a apelar para que se continuem a cumprir as normas de higienização, que diz serem “mais necessárias do que nunca”.