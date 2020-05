"O desconfinamento começará a sentir-se daqui a uma ou duas semanas" 

Teresa Leão diz que os efeitos do desconfinamento vão começar a sentir-se nos números dentro de uma a duas semanas, esclarecendo tem a ver com o tempo de incubação do novo coronavírus.

A médica de Saúde Pública e investigadora da Universidade do Porto reconhece que podem haver mais casos de covid-19 durante esta altura, mas que isto pode dever-se também ao facto de estarem a ser feitos mais testes.