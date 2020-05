O que vai acontecer ao Governo?

O sub-diretor de informação da SIC considera que o que vai acontecer ao Govenro depende de dois fatores, da evolução da pandemia e da evolução da economia, no seguimento de uma sondagem que revela um aumento favorável para o PS - com 41,9% - e um decréscimo para o PSD - com 23,1%.

De acordo com Pedro Cruz, a gestão política tem sido bem feita pelo Governo, ainda que tenham havido algumas falhas, principalmente por parte da DGS.

Quanto à polémica relacionada com a frase de Ferro Rodrigues - "Então nós íamos mascarados para o 25 de abril?" -, Pedro Cruz considera que "é profundamente infeliz" e que o Presidente da Assembleia da República Portuguesa estava "obviamente a referir-se a questões ideológicas".

ESPECIAL CORONAVÍRUS