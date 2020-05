Obrigatório uso de máscaras no Parlamento

A partir desta semana, quem circular no Parlamento vai ter de passar a usar máscara. Ferro Rodrigues - que já tinha ironizado com o facto de se usar máscara durante a cerimónia do 25 de abril - decidiu agora que é obrigatório o uso de equipamento de proteção individual.

