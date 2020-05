Quebra do investimento publicitário nos órgãos de comunicação durante a pandemia ronda os 60%

O CEO do Grupo Impresa, dono da SIC e do Expresso, diz que apesar do aumento das audiências e tiragens, o setor da publicidade nos media está a sofrer quebras na ordem dos 60%.

À semelhança de outros grupos de comunicação social, Francisco Pedro Balsemão foi recebido durante a tarde de segunda-feira pelo Presidente da República.

ESPECIAL CORONAVÍRUS