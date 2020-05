O líder do PSD, Rui Rio, denunciou o Ministério da Saúde por não pagar às instituições de solidariedade social desde janeiro, depois de receber representantes das IPSS.

Rio voltou ainda a condenar as comemorações do dia do trabalhador e defendeu que a Igreja Católica tem mais juízo do que a CGTP.

ESPECIAL CORONAVÍRUS