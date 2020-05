Rússia regista mais de 10 mil contágios pelo segundo dia consecutivo

A Rússia registou 76 mortos e 10.581 casos de infeção do novo coronavírus num só dia, tendo o número total de contágios alcançado os 145.268 casos, informaram hoje as autoridades de Moscovo.

"No último dia registaram-se 10.581 casos nas 82 das 85 regiões do país", informou o Gabinete de Crise criado para gerir a situação sanitária da Rússia.

Trata-se do segundo dia consecutivo em que na Rússia o número de contágios é superior aos dez mil casos.

Moscovo, com 12 milhões de habitantes, é o principal foco de contágio do país.

Durante as últimas 24 horas foram detetados na capital 5.795 novos casos de covid-19 elevando o número de infetados para os 74.401 em Moscovo (51% dos doentes de covid-19 a nível nacional).

De acordo com o Gabinete de Crise morreram 76 pessoas infetadas pelo novo coronavírus no último dia, 35 das quais em Moscovo.

Na Rússia, no total, morreram 1.356 pessoas infetadas pelo novo coronavírus.

De acordo com dados da universidade John Hopkins, dos Estados Unidos, a Rússia é neste momento o sétimo país com o maior número de casos de Covid-19.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de Covid-19 já provocou mais de 245 mil mortos e infetou mais de 3,4 milhões de pessoas em 195 países e territórios. Mais de um milhão de doentes foram considerados curados.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

ACOMPANHE AQUI AO MINUTO AS INFORMAÇÕES SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19