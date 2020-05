Bruxelas adia apresentação do plano de recuperação europeu para 13 ou 20 de maio

Bruxelas não vai apresentar esta quarta-feira o plano de recuperação da União Europeia, avança o Jornal de Negócios.

Ursula Von der Leyen cancelou a reunião que estava prevista para esta terça-feira com os líderes dos grupos parlamentares do Parlamento Europeu para discutir as principais linhas do plano de recuperação.

Depois das divergências quanto à resposta europeia, a presidente do executivo comunitário começou conversações nomedamente com os Países Baixos, a Aústria, a Suécia, a Dinamarca e a Finlândia que insistem que o dinheiro do fundo de recuperação seja entregue aos países como empréstimos com condições. Outros estados membros defendem por exemplo um modelo de subvenções a fundo perdido.

O processo está atrasado assim atrasado e Bruxelas só deverá apresentar o plano do dia 13 ou 20 de maio.

