Covid-19: Número diário de mortes aumenta em Itália e novos casos diminuem 

O número diário de mortos por covid-19 voltou a aumentar em Itália. Nas últimas 24 horas, 236 pessoas morreram, aumentando o número de vítimas mortais para 29.315.

No entanto, o número diário de novos casos diminuiu, tendo o país registado esta terça-feira 1.075. Este é o número mais baixo dos últimos dois meses.

No balanço do dia anterior, as autoridades italianas deram conta de 195 mortos e 1.221 novos casos.

Ao todo, 213.013 pessoas já foram infetadas com o novo coronavírus em Itália, das quais 98.467 continua doentes com covid-19.

Há ainda 1.427 pessoas nos cuidados intensivos. Do total de infetados, 85.231 pessoas já foram dadas como recuperadas.

