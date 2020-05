O ministro da Educação diz que as orientações para a reabertura das escolas estão a ser ultimadas e serão enviadas ainda esta terça-feira para todos os estabelecimentos de ensino.

No Parlamento, Tiago Brandão Rodrigues explicou que se trata de um conjunto de medidas para garantir a segurança no regresso às aulas presenciais do 11.º e 12.º anos, daqui a menos de duas semanas.