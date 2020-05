Vários doentes que fazem hemodiálise em Viana do Castelo acusam uma clínica de não cumprir as normas da Direção Geral da Saúde e estão alarmados com o risco de contágio da Covid-19.

Há quase três anos que aguardam pela abertura de uma nova unidade que iria permitir melhores condições de segurança para os tratamentos.

ESPECIAL CORONAVÍRUS