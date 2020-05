Famílias passaram a ser cuidadores a tempo inteiro

Com o encerramento dos centros de dia e das instituições que acompanham pessoas com deficiência, muitos familiares viram-se no papel de cuidadores a tempo inteiro.

Alguns tiveram mesmo de deixar os trabalhos que tinham para ficar em casa a tratar de familiares sem autonomia.

A Associação Nacional de Cuidadores Informais defende que quem suspendeu a atividade profissional para tratar dos familiares deveria estar abrangido por um regime excecional de apoio equiparado aos pais com filhos menores de 12 anos.