Na conferência de imprensa diária, onde é feito o balanço do impacto do novo coronavírus em Portugal, António Lacerda Saldes afirmou que "foram contratados mais de 2300 profissionais de saúde durante a pandemia" e que essas contratações estão enquadradas no decreto lei que regulamenta o momento de urgência causado pela pandemia da Covid-19.

