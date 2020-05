O Governo quer retomar a atividade nos tribunais e cessar a suspensão dos prazos.

A proposta de Lei, já enviada ao Parlamento, prevê que as diligências se façam por via eletrónica sempre que não seja possível assegurar as condições de segurança de forma presencial.

Juízes e advogados dizem que é tal impossivel, garantem que os meios não funcionam e que trabalhar à distância não pode ser considerada uma alternativa.