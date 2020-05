Jogador de sub-23 do Belenenses SAD testou positivo à Covid-19

Um jogador da equipa de sub-23 de futebol do Belenenses SAD apresentou um resultado positivo no teste de deteção da covid-19, não tendo sintomas da doença, anunciou esta terça-feira a formação lisboeta.

"Informamos que, no contexto da preparação da retoma dos trabalhos, um jogador da equipa de sub-23 do Belenenses SAD teve resultado positivo no teste de deteção da covid-19. Estão a ser observados os protocolos elaborados para o efeito", pode ler-se em publicação na página de Facebook dos 'azuis', que não revelaram o nome do atleta infetado.

O Belenenses SAD sublinhou que o atleta em causa "não apresentava sintomas da doença", fazendo "votos de rápido restabelecimento do jogador".

Os 'azuis' referiram que, "segundo o protocolo" definido pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) e pela Direção-Geral da Saúde (DGS), "conclui-se a prestação de esclarecimentos públicos sobre casos de saúde relacionados com a covid-19".

O Belenenses SAD regressou segunda-feira aos treinos, de forma individualizada, no complexo desportivo do Jamor, em Oeiras, após a realização dos testes à covid-19, que obrigou à paragem da competição.

Jogadores, 'staff' e dirigentes foram submetidos aos testes, tendo sido também efetuado um inquérito de avaliação de sintomas a todo o departamento de futebol dos 'azuis', assim como a entrega de mudas de roupa aos atletas, que passarão a chegar vestidos de casa, de forma a impedir a utilização dos balneários.

Após a realização dos testes, os jogadores realizaram o primeiro treino após a suspensão da I Liga, em 12 de março, tendo em vista o regresso da competição em 30 e 31 de maio, previsto no plano de desconfinamento anunciado pelo Governo, que também permitiu a realização da final da Taça de Portugal e de atividades individuais ao ar livre.

Na sessão de trabalho, os futebolistas foram divididos por vários campos do complexo, em diferentes grupos, sob a supervisão da equipa técnica, orientada por Petit, respeitando o distanciamento social exigido pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

O plano de treinos não sofrerá alterações numa primeira fase, com os treinos individuais a manterem-se.

O Belenenses SAD ocupa o 13.º lugar na tabela classificativa, com 26 pontos, quando faltam disputar 10 jornadas, numa tabela liderada pelo FC Porto, com 60 pontos, mais um que o campeão Benfica (59).