No primeiro dia em que os restaurantes reabriram nos EUA, um cliente deixou uma gorjeta de 1.300 dólares

Depois de várias semanas de confinamento e com os restaurantes fechados, Frog & The Bull reabriu na sexta-feira, dia 1 de maio. David Fernandez, dono do restaurante, há semanas que esperava aquele dia, mas algo inédito tornou-o inesquecível.

Uma família escolheu o restaurante de David para jantar fora no primeiro dia de levantamento das restrições em relação à restauração. No final, a conta ultrapassava os 330 dólares e qual não foi a surpresa do funcionário quando pediram para duplicar o valor a pagar.

Josh Pikoff, de apenas 18 anos, ficou incrédulo com o pedido. Mas levou outra vez a conta, agora com o valor duplicado.

Quando chegou à mesa, o cliente acrescentou 300 dólares para Josh Pikoff e outros 1.000 dólares para a casa. No total a conta foi de 2.029 dólares.

O funcionário contou à CNN que ficou chocado, porque não estava a perceber que era para ele.

"Mas o cliente disse que estava extremamente agradecido por estarmos abertos e a colocarmo-nos em risco ao servir ao público", acrescentou Pikoff.

O restaurante de tapas texano estava aberto há cinco meses quando foi obrigado a encerrar devido ao novo coronavírus. Apesar de ter tentado o take-away, todo o fundo de maneio dos primeiros meses desapareceu. Fernandez não teve outra opção a não ser dispensar alguns dos funcionários.

Quando a 30 de abril foi levantada a ordem de encerramento dos restaurantes, o dono do Frog & The Bull conta que ficou entusiasmado e preparou a reabertura consoante as orientações dadas pelas autoridades. Mas a gorjeta extra que recebeu logo no primeiro dia, veio dar uma folga financeira ao restaurante.

"Eu não sabia o que dizer. Foi extremamente generoso e fiquei impressionado com isso", disse Fernandez à CNN.



Embora o dono do restaurante não saiba pormenores sobre o cliente, garantiu que será bem tratado da próxima vez que vier ao Frog & The Bull.

