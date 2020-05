Rebanho invade ruas vazias de cidade em quarentena

Centenas de ovelhas invadiram as ruas da cidade turca de Samsun, que está em quarentena devido à pandemia do novo coronavírus. O momento foi registado em vídeo e partilhado nas redes sociais por vários internautas.

O jornalista turco Ragip Soylu refere no Twitter que as ovelhas invadiram as ruas desertas na noite de sábado e se dirigiram às zonas com relva para se alimentarem.

Esta não é a primeira vez que os animais aproveitaram o confinamento para explorar cidades vazias. Foi o caso de um urso que invadiu uma zona habitacional em Molveno, Itália, ou das corças avistadas pelas ruas de Odivelas, na região de Lisboa.

Momentos em que animais selvagens aproveitam a ausência de humanos