Vinte e quatro trabalhadores rurais, do Nepal, Índia, Bangladesh e Paquistão estão em quarentena num pavilhão de São Teotónio, em Odemira, depois de terem contactado com um colega infetado.

Receberam no monte onde habitam, entre a Zambujeira do Mar e São Teotónio, no litoral alentejano, um nepalês vindo de Lisboa, com Covid-19, que está agora hospitalizado.

Ainda não foram relizados testes aos 24 trabalhadores. Todos se encontram assintomáticos.