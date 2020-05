Autoridades temem que a fé se sobreponha à segurança no 13 de maio

Apesar dos pedidos para que os peregrinos não se desloquem a Fátima no próxima semana as autoridades estão preocupadas com a possibilidade de a fé de alguns se sobrepor à segurança.

O presidente da comissão distrital de proteção civil de Santarém pede que sejam implementadas medidas como as da Páscoa proibindo a deslocação entre concelhos.