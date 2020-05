China volta a registar dois novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas

A China registou dois casos de infeção pelo novo coronavírus, nas últimas 24 horas, ambos oriundos do exterior e detetados na província de Shaanxi, no noroeste do país, informou esta quarta-feira a Comissão de Saúde chinesa.

O país asiático elevou assim para nove o número de novos casos registados desde o início do mês.

Não há registo de vítimas mortais até às 23:59 de terça-feira (16:59 de terça-feira em Lisboa) na China, disseram as autoridades chinesas.

O número de infetados ativos no país fixou-se assim em 339, depois de 53 pessoas terem tido alta, nas últimas 24 horas.

Desde o início da epidemia, a China registou 82.883 infetados e 4.633 mortos devido à covid-19. Até ao momento, 77.911 pessoas tiveram alta.

As autoridades chinesas referiram que 735.577 pessoas que tiveram contacto próximo com infetados estiveram sob vigilância médica na China, entre as quais 6.973 permanecem sob observação.