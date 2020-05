Especialistas temem efeitos da reabertura rápida da economia nos EUA

O relatório do Centro Norte-Americano de Controlo de Doenças aponta para três mil mortes diárias e 200 mil novas infeções por dia até ao final de maio. A previsão contraria as estimativas mais recentes da administração Trump, numa altura em que vários estados começaram a aliviar as medidas de mitigação da pandemia.

Um retrocesso avassalador que alguns temem face à pressão para prematuramente voltar a erguer a economia mas que é ignorado por outros tantos.

A projeção foi avançada no dia em que o país registou o menor número diário de mortes desde o início de abril, 1015 vítimas mortais.

ESPECIAL CORONAVÍRUS