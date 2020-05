Mais 244 mortes em Espanha nas últimas 24 horas

O Ministério de Saúde espanhol anunciou esta quarta-feira a existência de 25,857 mortes e 220.325 casos de Covid-19 no país.

O número de vítimas mortais subiu, de ontem para hoje, de 25.613 para 25,857, mais 244, um aumento face ao dia anterior, enquanto o número de infetados aumentou para 220.325.

Congresso espanhol vota hoje nova prorrogação do estado de emergência

O Congresso dos Deputados espanhol vota hoje o prolongamento por mais duas semanas do confinamento em Espanha, proposta apresentada pelo primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, para evitar a propagação do novo coronavírus.

POOL NEW

Pela quarta vez desde 15 de março, dia em que começou o confinamento em Espanha, Sánchez apresenta o pedido na câmara baixa do Parlamento espanhol (Congresso dos Deputados), o que, se aprovado, vai estender até 25 de maio o estado de emergência.

Fronteiras terrestres com Espanha vão continuar fechadas depois de 14 de maio

As fronteiras terrestres entre Portugal e Espanha vão continuar encerradas depois de 14 de maio, anunciou esta terça-feira o ministro da Administração Interna, sem avançar com uma data para a reabertura.

Na comissão parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, onde foi ouvido durante a tarde hoje, Eduardo Cabrita afirmou que o controlo das fronteiras terrestres vai ser prolongado "para lá de 14 de maio"."14 de maio, certamente não (reabertura das fronteiras).

NUNO VEIGA / LUSA

Não antecipo nenhuma data", precisou o ministro, frisando que está "dependente do sucesso" de Portugal e de Espanha na luta contra a covid-19.

O controlo das fronteiras terrestres com Espanha está a ser feito desde as 23:00 do dia 16 de março em nove pontos de passagem autorizada devido à pandemia de covid-19.

Futebolistas do Eibar admitem receio de contágio e pedem garantias

O plantel, que inclui os portugueses Rafa Soares e Paulo Oliveira, e a equipa técnica do Eibar pediram esta terça-feira "garantias" e "responsabilidade" para um regresso ao futebol, face ao perigo de contágio da covid-19.

VINCENT WEST

Num comunicado, a que a agência EFE teve acesso, os futebolistas e treinadores do Eibar defendem que o futebol é uma atividade em que não é possível cumprir a primeira recomendação das autoridades de saúde, a do "distanciamento físico".

"Temos medo de iniciar uma atividade em que não podemos cumprir a primeira recomendação dos especialistas, o distanciamento físico. Preocupa-nos que, ao fazermos o que mais gostamos, possamos contagiarmo-nos, infetar os nossos familiares e amigos, e, até, contribuir para um aumento na epidemia, com as terríveis consequências que tem para toda a população", indicam.

O plantel lembra que em primeiro lugar deve estar a saúde de todos e que, por isso, é o momento dessa ideia prevalecer em factos e não em palavras, colocando muitas dúvidas em relação a um regresso do futebol.