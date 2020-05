Fechadas ao público há quase dois meses, as grutas de Mira de Aire foram sujeitas a uma limpeza profunda. Mais de uma tonelada de moedas foram retiradas dos vários lagos das grutas e doadas aos bombeiros de Mira Daire.

A reabertura das grutas acontecerá com novas regras e com um horário alargado para compensar a redução do número de visitantes no interior do espaço.