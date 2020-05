Desde segunda-feira que só é permitido entrar nos supermercados ou nos transportes públicos com uma máscara no rosto, mas ao contrário do que o ministro da Economia deu a entender no domingo, as grandes superfícies de venda não têm máscaras à venda.

Pedro Siza Vieira visitou um supermercado e mostrou como é simples acrescentar mais um bem essencial ao cesto das compras.

Mas nenhuma das superfícies que a SIC visitou, esta quarta-feira, tinha máscaras à venda.