Torino com um caso positivo no dia de regresso aos treinos

O Torino, da liga italiana de futebol, anunciou esta quarta-feira ter registado um caso positivo de covid-19, nos testes que realizou no quadro do regresso aos treinos da equipa.

O nome do jogador não foi revelado no comunicado de imprensa do clube, que se limita a adiantar que está assintomático e que foi colocado em quarentena.

O Torino foi um dos vários clubes que esteve de regresso aos treinos individuais, seguindo a autorização do governo italiano e cumprindo as normas de segurança sanitária definidas.

O regresso aos treinos coletivos deverá acontecer a 18 de maio, depois de jogadores e técnico serem testados de novo.

Depois de Estados Unidos e Inglaterra, a Itália é o terceiro país do mundo com mais mortes, 29.315, tendo ainda mais de 213 mil casos de infetados.

A nível global, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 257 mil mortos e infetou quase 3,7 milhões de pessoas em 195 países e territórios. Mais de um 1,1 milhões de doentes foram considerados curados.